Corona: Kita im Oberwesterwald dicht – weiterer Fall an Wirgeser Schule

Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 17:03 Uhr

In der Kindertagesstätte Hoher Westerwald in Nister-Möhrendorf sind zwei Kinder positiv auf das Corona-virus getestet worden. Alle Erzieherinnen und Kinder – rund 80 Menschen – befinden sich deshalb in Quarantäne. Die Kita ist geschlossen.

Auch an der Theodor-Heuss-Realschlule plus in Wirges ist ein Schüler positiv getestet worden, weshalb sich die Mitschüler aus der entsprechenden Klasse sowie ein Lehrer in Quarantäne befinden.

Die Tests in der Kita laufen, die Test in der Realschule sollen zeitnah stattfinden, teilt die Kreisverwaltung mit. Nach dessen letzter Meldung am Freitag befanden sich im Westerwaldkreis 515 Menschen in Quarantäne. Diese Zahl ist nun mindestes um die in Kita und Schule Betroffenen gestiegen.