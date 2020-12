Westerwaldkreis

Wegen eines Corona-Falls im Kreise der Erzieher ist derzeit die Kindertagesstätte St. Peter in Höhr-Grenzhausen geschlossen. Wie die Pressestelle der Montabaurer Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, befinden sich alle Erzieherinnen bzw. Erzieher sowie 50 Kinder in Quarantäne. Diese dauert mindestens bis 13. Oktober. Dann werden die Kontaktpersonen des Infizierten erneut getestet. Einen neuen Corona-Fall gibt es außerdem an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Montabaur.