Corona im Westerwald: Inzidenz steigt auf jetzt 55,5 – In Nachbarkreisen ist Entwicklung dramatischer

Die Inzidenz ist im Westerwaldkreis von Donnerstag auf Freitag von 52 auf 55,5 gestiegen. Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen haben sich rein rechnerisch pro 100.000 Westerwälder 55,5 mit dem Coronavirus infiziert. Damit bleibt der Kreis im roten Bereich.

Im Nachbarkreis Altenkirchen spitzt sich die Corona-Lage immer mehr zu. 75 Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag. Das lässt den vom Landesuntersuchungsamt gemeldeten Inzidenzwert auf 139,7 hochschnellen, aktuell der höchste Wert aller Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.

Zum Ende der Woche ist dagegen der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied noch einmal leicht gesunken: Das Landesuntersuchungsamt gab ihn am Freitag mit 77,1 an (Vortag: 83,1). Im Kreis Mayen-Koblenz beträgt der Wert aktuell 45,7, in der Stadt Koblenz nur 35,9, im Rhein-Lahn-Kreis 69,5, im Kreis Limburg-Weilburg 84,7, im Lahn-Dill-Kreis 137,7 und im Kreis Siegen-Wittgenstein 98,2.