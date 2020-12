Westerwaldkreis

Ein 72-jähriger Mann aus der VG Wirges ist am Montagmittag im Krankenhaus Montabaur an Corona gestorben. Das positive Testergebnis bestätigte sich erst nach seinem Tod am gestrigen Nachmittag. Es ist das erste Corona-Todesopfer seit dem Frühjahr. Zudem ist auch eine Kita betroffen.