Westerwaldkreis

Es ist eine kleine Sensation in der Westerwälder Bildungslandschaft: Gleich drei Schulen aus dem Kreis haben es mit ihrer Bewerbung um den begehrten „Deutschen Schulpreis 20/21 Spezial“ in die Vorauswahl geschafft. Mit ihren wegweisenden Konzepten zum digitalen Lernen während der Corona-Krise haben die Grundschule Nauort, das Privatgymnasium Raiffeisen-Campus (RC) in Dernbach und die Berufsbildende Schule (BBS) Westerburg nun die zweite Runde erreicht.