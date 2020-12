Westerwald/Wittlich

Was die Pharmazeutin Sylvia Wagner aus Krefeld ans Licht gebracht hat, ist erschütternd: Ab den 1950er-Jahren wurden in deutschen Kinderheimen, Kurheimen und Heilstätten Medikamentenversuche an wohl Tausenden von Kindern durchgeführt. Mehr als 80 Versuchsreihen an Kindern hat die Apothekerin aus Nordrhein-Westfalen bei ihren Recherchen aufgedeckt – eine davon ist die Conterganstudie, die an 302 Kindern und Jugendlichen in der früheren Caritas-Kurklinik Maria Grünewald in Wittlich vorgenommen wurde. Die Einrichtung nahm ab 1923 tuberkulosekranke Kinder auf. Seitdem kümmerten sich die Dernbacher Schwestern um die Pflege und Betreuung der Kinder.