Die Verbandsgemeinde Westerburg wird auch in den kommenden zwei Jahren für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes der Realschule plus in Westerburg reichlich Geld investieren. Das bestehende Schulgebäude ist altersbedingt in verschiedenen Teilbereichen sanierungsbedürftig, und Klassen, die in Containern unterrichtet werden, sollen künftig der Vergangenheit angehören.