Rennerod

Ein Raum, in dem Schüler abseits des wohl bekannten Klassenzimmers in freier und freundlicher Atmosphäre lernen, sich informieren und aufhalten können. Das hat die Realschule plus Hoher Westerwald Rennerod nun mit ihrer neuen Kompetenzwerkstatt geschaffen. Seit einigen Wochen haben die Jugendlichen in diesem multifunktionalen Raum die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu schulen oder einfach Zeit außerhalb des Klassenzimmers zu verbringen.