Christian Sievers in Westerburg: ZDF-Moderator zu Krisen und Herausforderungen

Christian Sievers, einer der Hauptmoderatoren des ZDF-„heute journal“, hält am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) Westerburg am Mittwoch, 9. Oktober, einen Vortrag. Wie das Gymnasium mitteilt, betrachtet der Moderator die Medienlandschaft aus einer neuen Perspektive. Sein Vortrag trägt den Titel „Grauzonen – Einblicke in die Welt hinter den Nachrichten“.

Während seiner Tätigkeiten als Reporter im Ausland stieß Sievers besonders in Krisengebieten auf Unerwartetes, Überraschendes, Verwirrendes: Humor neben Hass, Mut in der Katastrophe, Propaganda mit Augenzwinkern und Lügner, die den Wert der Wahrheit predigen. Die Medienwelt steht vor der Herausforderung, all diesen Facetten gerecht zu werden. Der Vortrag des Moderators bietet laut Gymnasium ein Blick hinter die Kulissen einer Nachrichtensendung und in den aufwühlenden Alltag von Krisenreportern.

Gesicht des „heute journal“

Sievers ist den meisten Menschen als Gesicht des aktuellen „heute journal“ bekannt. Geboren wurde er laut ZDF 1969 in Offenbach am Main. In Berlin und Freiburg studierte er Rechtswissenschaften. Nach seinen Tätigkeiten als Moderator verschiedener Radiosender und als Reporter bei US-amerikanischen Fernsehsendern wie ABC-TV wurde er 1998 Moderator der ZDF-Nachrichtensendung „heute“. Neben der Moderation des „Morgenmagazins“ präsentierte er regelmäßig Hochrechnungen und Analysen bei ZDF-Wahlsendungen.

Von 2009 bis 2014 war er Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Tel Aviv, Nahostkorrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Zypern. Seit Januar 2013 moderiert er das „heute journal“, seit Januar 2022 ist er dessen Hauptmoderator im Wechsel mit Marietta Slomka. Seit Juli 2023 präsentiert er außerdem die Sendereihe „Am Puls“, die aktuelle Themen aufgreift. 2009 und 2013 erhielt er jeweils den Deutschen Fernsehpreis für die beste Moderation (mit Bettina Schausten) beziehungsweise die beste Informationssendung (für das „heute journal“).

Karten gibt es ab Montag, 9. September

Karten für die Veranstaltung kosten 12 Euro an der Abendkasse und sind im Vorverkauf für 10 Euro ab Montag, 9. September, im Sekretariat der Schule oder in der Buchhandlung Logo, Bahnhofstraße 4 in Westerburg erhältlich. Darüber hinaus können Karten per E-Mail an fischer51@online.de zur Abholung an der Abendkasse reserviert werden.

Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Aufgrund des begrenzten Platzangebots ist jedoch auch für diese Personengruppe eine Eintrittskarte erforderlich, die in der Schule erhältlich ist. red