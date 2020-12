Chef der Agentur für Arbeit in Montabaur: Kurzarbeit in nie gekannter Dimension

Westerwald

In Krisenzeiten herrscht vielerorts Flaute in den Auftragsbüchern der Betriebe, bei der Agentur für Arbeit in Montabaur, zuständig für die Kreise Westerwald und Rhein-Lahn, sorgen die Folgen der Corona-Pandemie hingegen für Hochkonjunktur. Quasi über Nacht musste sich die Agentur auf die neuen Herausforderungen einstellen, Kräfte bündeln und Strukturen anpassen. Die Ziele all dieser Maßnahmen liegen auf der Hand: die Konzentration auf Beratung der Betriebe und die rasche Leistungsgewährung. Mit Agenturchef Elmar Wagner haben wir über die jüngsten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die Herausforderungen für sein Team und die Nachfrage nach Kurzarbeit gesprochen. Dabei verweist Wagner von einer „nie gekannten Dimension“ bei der Kurzarbeit.