In Vereinen kommen viele engagierte Menschen zusammen – und sind diese über das Wohl ihres Klubs mal uneinig, kann das zu Querelen führen. Kein Verein hängt so etwas gern an die große Glocke, schon gar nicht, wenn der Vereinszweck ein politischer ist. So verweisen zwei mögliche Kandidaten um den Vorsitz des CDU-Gemeindeverbands Ransbach-Baumbach darauf, dass die Wahl ein interner Vorgang sei, und geben keine Auskunft zu ihren Ambitionen.