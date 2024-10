Plus Westerwald/Rhein-Lahn CDU-Kandidatur im Wahlkreis Montabaur bleibt spannend: Björn Schäfer gibt nicht auf Von Markus Eschenauer i Björn Schäfer stellt sich bei der Nominierungsveranstaltung im Wirgeser Bürgerhaus vor. Er will auch bei der Delegiertenversammlung am 29. Oktober mit den CDUlern aus dem Rhein-Lahn-Kreis punkten. Foto: Markus Eschenauer Der CDU-Kreisverband Westerwald hat Harald Orthey als Bundestagskandidat im Wahlkreis Montabaur (203) nominiert. Das Ergebnis fiel knapp aus. Mit 27 zu 25 Stimmen setzte sich der Mittfünfziger im zweiten Wahlgang bei anfangs vier Bewerbern gegen den Juristen Björn Schäfer (40) aus Bretthausen durch. Doch sind mit dieser Vorauswahl Fakten geschaffen? Nicht unbedingt. Im Gegenteil: Es könnte noch mal richtig spannend werden. Lesezeit: 2 Minuten

In einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Schäfer nämlich, dass er sich noch geschlagen gibt, sondern bei der entscheidenden Delegiertenversammlung am Dienstag, 29. Oktober, in Nentershausen an der dann auch Christdemokraten aus dem Rhein-Lahn-Teil des Wahlkreises dabei sein werden und mit abstimmen dürfen, erneut antreten will. Björn Schäfer dürfte zwar nicht ...