Archivierter Artikel vom 03.06.2021, 07:00 Uhr

Westerburg

CDU-Gemeindeverband überreicht Spendenscheck: Bei Langenhahn soll neuer Wald entstehen

Die Wiederaufforstung unserer Wälder liegt auch dem CDU-Gemeindeverband Westerburger Land laut eigenen Angaben sehr am Herzen. Dieser Tage fand auf dem Rathausplatz in Westerburg eine Spendenübergabe an den Verein „Wäller Helfen“ statt, der die Aktion „Wäller forsten auf“ ins Leben gerufen hat.