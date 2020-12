Westerwaldkreis

Mit der jungen Jenny Groß und dem noch jüngeren Janick Pape an der Spitze zieht die CDU Westerwald in den Wahlkreisen 6 Montabaur und 5 Westerburg in den Wahlkampf für den Landtag, der am 14. März 2021 gewählt werden soll. Beide wurden bei zwei wegen Corona ungewöhnlichen Versammlungen in der Sporthalle Wallmerod mit großer Mehrheit nominiert. Bei beiden Terminen stimmte der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat Christian Baldauf die Parteimitglieder auf einen erfolgreichen Wahlkampf ein, mit dem man nach 30 Jahren endlich wieder die Macht im Land gewinnen will.