Das zweite Jahr in Folge prägt die Corona-Pandemie auch die deutschlandweite Spendenaktion des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, die traditionell rund um den Dreikönigstag am 6. Januar stattfindet. Ein spezielles Hygienekonzept des Bistums Limburg erlaubt diesmal zwar wieder – auf Abstand – Besuche der „Drei heiligen Könige“ an den Haustüren in der Diözese. Doch nicht alle Orte gehen so vor.