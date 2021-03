Boden

Carport in Flammen: 80.000 Euro Schaden ist in Boden entstanden

Am späten Freitagabend ist in der Schulstraße in Boden ein Feuer ausgebrochen. Die Alarmierung erfolgte um 22.50 Uhr. Entgegen der ersten Meldungen kam es zu keinen Vollbrand des Wohnhauses. Lediglich das Holzgebälk des Carports brannte, die Flammen zogen auch den benachbarten Wintergarten in Mitleidenschaft. Das hat die Polizei Montabaur auf Nachfrage der Westerwälder Zeitung mitgeteilt.