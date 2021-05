Die Sonne strahlt vom Firmament, Schlüsselblumen öffnen ihre gelben Blüten, alles lockt ins Freie, in die Wäller Natur. Doch Dauercampern ebenso wie Wohnmobilisten, die sich schon so auf einen Saisonauftakt zum Osterfest an einem der Westerwälder Seen oder zwischen Wald und Wiesen gefreut hatten, mussten die Platzbetreiber absagen: Egal, wie autark ein Mobilheim oder ein Zeltplatzbesitzer ist – er darf nicht bleiben. Wie gehen die Campingplatzbetreiber damit um?