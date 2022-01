„Es ist eine Katastrophe! Wir wissen nicht, kommt der Bus, kommt er nicht“, schimpft eine Mutter an der Grundschule in Dernbach. Seit einigen Tagen herrscht hier und auf den angrenzenden Straßen Verkehrschaos – so wie an allen Schulen im Kreis. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer unter ihren Mitgliedern zum Streik aufgerufen – und keiner kann genau sagen, welche Busse ausfallen.