Bunte Vögel, gute Freunde und Kunst in Keramik: 40. Europäischer Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach

Von Hans-Peter Metternich

i Auch diese vier Charakterköpfe wurden von vielen Marktbesuchern bestaunt. Sie zeigten: Auch das kann die Kunst des Töpferns bieten. Foto: Hans-Peter Metternich

Der Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach, alljährlich am ersten Oktoberwochenende, hat eine enorme Anziehungskraft. Wie sonst hätte er den Zeitraum von vier Jahrzehnten überdauern können. Der jüngste Event war ein „Geburtstagsmarkt“, denn am Samstag und Sonntag fand der Markt bereits zum 40. Mal statt.