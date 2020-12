Westerwaldkreis/Rheinland-Pfalz

Für Kindertagesstätten und Schulen gibt es sie schon, nun soll es auch eine Vernetzungsstelle für Seniorenernährung in Rheinland-Pfalz geben. Angesiedelt wird auch sie in Montabaur beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel. So entschieden es Bund und Land, die das Projekt über fünf Jahre mit insgesamt rund 540.000 Euro fördern. Was hinter dem Projekt steckt.