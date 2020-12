Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 12:02 Uhr

Oberhaid/Steinebach a.d.W

Bürgermeisterwahl in Oberhaid und Steinebach: Neue Ortschefs gewählt

Bei der Bürgermeisterwahl in Oberhaid ist Nora Pietsch am Sonntag mit 76,2 Prozent der Stimmen zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Sie folgt damit Horst Albrecht Weggel nach, der nach Querelen sein Amt niedergelegt hatte. Nora Pietsch ist Mitglied des Ortsgemeinderates und bislang Erste Beigeordnete der Kommune. Von den 305 Wahlberechtigten in Oberhaid gaben ihr 115 Bürger ihre Stimme, 36 votierten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,2 Prozent. Ebenfalls einen neuen Ortschef gibt es in Steinebach a.d. Wied.