Nach dem Rücktritt von Werner Christmann muss in Neuhäusel ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Für die CDU bewirbt sich Hans-Joachim (genannt Hanno) Hofmann um dieses Amt. Der 65-jährige Pensionär möchte vor allem das Miteinander im Gemeinderat verbessern. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Dörfern in der Augst liegt ihm am Herzen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung versichert.