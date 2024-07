Plus Wiesensee

Bürgerinitiative „Wasser für den Wiesensee“ ruft zur Demo auf: Petition wird übergeben

i Derzeit ist vom Wiesensee nicht viel zu erkennen. Einer Bürgerinitiative reichen die Schritte, die bislang unternommen wurden, um den See wieder befüllen zu können, nicht. Sie ruft deshalb zur Demo auf. Foto: Röder-Moldenhauer

Die Zukunft des Wiesensees ist ein Thema, das seit Jahren viele Menschen im Westerwald, aber ebenso Gäste aus nah und fern, die in unsere Region kommen, bewegt. Sie alle fragen sich, wann endlich wieder Wasser in den See kommt. Nicht länger mit Fragenstellen zufrieden: Sie will Taten sehen.