Bühne frei in Hübingen: Varieté-Stars geben zwei Vorstellungen

Anzeige

Gemeinsame Veranstalter sind erneut die Kleinkunstbühne Mons Tabor und das Familienferiendorf (FFD) in Hübingen. Wieder sind beim „Varieté im Buchfinkenland“ zwei Vorstellungen zu sehen: eine etwas kürzere für die ganze Familie und eine längere Gala für Erwachsene. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 12. August. Vorher sind keine Tickets zu bekommen.

Faszination für Jung und Alt

Für Kinder wie für Erwachsene sei das Projekt durch die Nutzung des wunderschönen Zirkuszelts mit einem altehrwürdigen Zirkuswagen und die Zusammenarbeit mit dem FFD besonders, heißt es in der Ankündigung der Kleinkunstbühne Mons Tabor: „Die Zahl der Plätze für Gäste im Zirkuszelt wird etwas erhöht. Allerdings musste der Eintrittspreis etwas angehoben werden, um das hohe künstlerische Niveau der Veranstaltung beizubehalten.“

Das Varieté-Programm lade zum Staunen ein: „Zu erwähnen ist da zunächst Mira Waterkotte mit ihrem meisterhaften Ropeskipping. Die charmante Akrobatin verteidigte sechs Jahre lang ihren Deutschen Meistertitel und repräsentierte Deutschland erfolgreich bei vier Weltmeisterschaften sowie drei Europameisterschaften.“ Kateryna Nikoforova sei seit 15 Jahren professionelle Jongleurin und gehöre zur Weltspitze: „Mit ihrer Bouncing-Jonglage ist sie aktuell eine der gefragtesten Jongleurinnen der Welt. Referenzen sind unter anderem der Cirque du Soleil und der Big Apple Circus New York.“

Schon Chinesen zum Lachen gebracht

Mr. & Mrs. Strange, namentlich Shelly Mia Kastner & Jason McPherson, würden ihr Publikum mit einem einzigartigen Humor und einem breit gefächerten Repertoire aus Comedy, Magie und Akrobatik begeistern, heißt es weiter: „Damit haben sie halb Europa bereist und brachten auch viele Chinesen beim Comedy-Festival in Peking zum Lachen.“ Die junge Artistin Johanna beschäftige sich seit Jahren mit der Pole-Artistik als faszinierender Disziplin, gemischt aus Tanz, Beweglichkeit und Kraft, und mixe daraus einen kraftvollen und besonderen Cocktail, der das Publikum sicher auch im Buchfinkenland mehr als einmal mit offenem Mund staunen lasse, so die Veranstalter.

Was mit einem Tuch möglich ist

Eine besondere Artistin sei auch Iryna: „Sie zeigt die hohe Kunst der Akrobatik am Vertikaltuch. Immer sucht sie nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks am Tuch, und ihre Tricks sind nie alltäglich.“ Als Moderator und Wortartist fungiert in Hübingen Marcus Jeroch: „Er unterhält und begeistert mit seinen waghalsigen, eigenwilligen Jonglagen und dem reichen Repertoire an geistreichen Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn. So was muss man mal gesehen und gehört haben – so wie schon viele Gäste in den berühmtesten Varietés in Deutschland vom Tigerpalast Frankfurt bis zum Hansatheater Hamburg.“ Die Programmzusammenstellung lag in den Händen des Theatro Artistico.

Um 14 Uhr beginnt die kompakte, gut einstündige Familienvorstellung und um 17 Uhr die Gala für Erwachsene, die rund 80 Minuten dauert. Dazwischen wartet das Café des Familienferiendorfs nebenan mit Kaffee und Kuchen. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

Hier gibt es Karten

Eintrittskarten sind ab Montag, 12. August, ausschließlich unter www.ticket-regional.de/mons- tabor, an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und unter Telefon 0651/ 979 07 77 erhältlich. Die Karten kosten im Vorverkauf für die Familienvorstellung einheitlich 9 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren und für die Spätvorstellung einheitlich 14 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Die Veranstalter gehen davon aus, dass es an der Tageskasse keine Tickets mehr gibt.