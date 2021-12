Die Botschaft von Gertrud Hombach aus Hachenburg-Altstadt ist eindeutig: Wo es nicht nötig ist und es keiner verlangt, dass Hochdeutsch gesprochen wird, „do schwäzen ich mäine leefsde Schprooch, mäin Aalschderrer Platt. On dad soll – sulang ich lewwen – och zu bläiwen.“ Vor Kurzem hat die 73-Jährige ihr erstes Büchlein mit Gedanken, Geschichten und Gedichten herausgebracht – und das selbstverständlich weitgehend in der Sprache ihres Herzens, in ihrer Mundart.