Buchfinken-Varieté zeigt Spitzenartistik: Stars der Manege zeigen in Hübingen Jonglage und Pole-Artistik

Von Hans-Peter Metternich

i Den krönenden Abschluss des Zirkusvergnügens in Hübingen machte Iryna mit ihrer hohen Kunst der Akrobatik am Vertikaltuch. Foto: Hans-Peter Metternich

Nationale und internationale Stars des Varietés gaben sich in dem Zirkuszelt in Hübingen im Buchfinkenland in zwei ausverkauften Vorstellungen – eine, die eher Kinder ansprach, und eine für erwachsene Freunde des zirzensischen Vergnügens – ein Stelldichein.