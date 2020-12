Montabaur

Die historische Altstadt von Montabaur ist wohl den meisten Westerwäldern bekannt. Charakteristisch sind die kleinen Gassen, die Fachwerkhäuser und natürlich das Schloss, das auch noch in weiter Ferne zu sehen ist. All diese Orte sind Teil der langen Stadtgeschichte, und es ist dank der gut erhaltenen Bauwerke auch heute noch möglich, sich in das späte Mittelalter hineinzuversetzen. Einzig das Leben zur Blütezeit zwischen den beiden großen Stadtbränden „Mons Tabors“, wie die Stadt ab der Zeit der Kreuzzüge genannt wurde, ist heute weitgehend unsichtbar. Die Autorin Ingeborg Schewior hat sich zum Ziel gesetzt, genau das zu ändern.