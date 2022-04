Sie sind beide gerade in der Ausbildung, und vor allem der jüngere der beiden Brüder ist bereits mehrfach straffällig geworden. Nunmehr kam es in der Anklagebank am Amtsgericht in Montabaur zum „Familientreffen“. Die Brüder im Alter von 21 und 22 Jahren aus der Verbandsgemeinde Westerburg mussten sich vor einem Jugendschöffengericht wegen diverser Verfehlungen verantworten.