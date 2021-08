Seit Ende April wird die Schafbachbrücke in der Neustraße in Westerburg umfangreich saniert. Dieser Tage traf sich Stadtbürgermeister Janick Pape mit den Stadtbeigeordneten sowie Mitgliedern des Bauausschusses des Westerburger Stadtrats an Ort und Stelle, um sich über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren. Fest steht: Sollte das Wetter mitspielen, könnten die Sanierungsarbeiten wie geplant im Oktober abgeschlossen sein.