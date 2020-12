Höhr-Grenzhausen

„Corona“ stellt in diesem Jahr alles auf den Kopf. Dadurch stagniert nicht zuletzt auch das gesellschaftliche Miteinander. Um das für die Kannenbäckerstadt schon zur Tradition gewordene Treffen „Höhr-Grenzhausen frühstückt“ nicht gänzlich ausfallen zu lassen, hatte das Quartiersmanagement Höhr und das Jugend- und Kulturzentrum „Zweite Heimat“ die Bürger von Höhr-Grenzhausen und die der Ortsgemeinden Hilgert, Hillscheid und Kammerforst am Sonntagmorgen zum Frühstück eingeladen. Allerdings fand in diesem Jahr dieser besondere Event unter geänderten Bedingungen statt.