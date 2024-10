Plus Marienstatt

Brillanz in Marienstatt: Barocke Klänge versetzen Abtei ins 18. Jahrhundert

Von Thomas Hoffmann

i Nach einem Konzert, das mit hoher Klasse und in vielfältiger Weise die Fülle und Schönheit barocker Kirchenmusik offenbarte, freuten sich Almut Rux (Naturtrompete), Regina Dahlen (Sopran) und Beate Rux-Voss (Orgel) über den anhaltenden Beifall der begeisterten Zuhörerschaft. Foto: Thomas Hoffmann

Einmal mehr wartete der Marienstatter Musikkreis unter der Leitung von Frater Gregor Brandt am Sonntag mit einem musikalischen Menü der Sonderklasse auf, einmal mehr wurde die Abteikirche um Jahrhunderte zurückversetzt. In einer eineinhalbstündigen Darbietung entführte ein Trio aus Orgel, Sopran und Naturtrompete etwa 200 Besucher in die Welt des Kirchenbarocks.