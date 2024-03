Plus Mogendorf/Staudt

Brennender Sattelschlepper und Brand in Halle: Mehrere Einsätze halten Feuerwehren der VG Wirges in Atem

i Der Reifen eines Sattelschleppers war auf der Autobahnausfahrt Mogendorf in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren waren hier im Einsatz. Foto: Thorsten Huberty / Feuerwehr VG Wirges

Zwei Einsätze hielten Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Wirges am Mittwoch in Atem. Am Morgen gegen 9 Uhr wurden die Brandschützer aus Mogendorf und Siershahn zu einem Feuer am Reifen eines Sattelschleppers an der Autobahnabfahrt der A 3 bei Mogendorf gerufen. Vier Stunden später brannte es in einer Halle des ehemaligen Keramikherstellers Elektro Osmose in Staudt.