Die Hachenburger Westerwald-Brauerei und der Maschinenring Rhein-Lahn-Sieg arbeiten zusammen, sodass Landwirte aus dem unmittelbaren Umfeld Hachenburgs rund ein Drittel der Gerste direkt an das Familienunternehmen liefern. In diesem Jahr hat die Braugerste erstmals die notwendige Qualität, um in die Mälzereien zu gehen. Foto: C_Roemo_/Röder-Moldenhauer