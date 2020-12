Rennerod

In den vergangenen Wochen sind in Rennerod mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht in allen Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die finanziellen Schäden sind groß, die Zahl der Hinweise gering. Nun gibt es aber womöglich erste Anhaltspunkte eines Zeugen.