Brandmauer-Debatte in Ransbach-Baumbach hält an: Findet CDU zurück zu Kooperation im Stadtrat?

Vielerorts wurde in diesem Jahr gegen die erstarkende extreme Rechte in Politik und Gesellschaft demonstriert. Auch mit einer Kundgebung eines überparteilichen Bündnisses in Koblenz unter dem Motto «Nazis raus aus den Parlamenten» wollen die Teilnehmer ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe setzen. Foto: Thomas Frey/dpa