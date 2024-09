Plus Hachenburg-Altstadt

Brand in Altstadt: Neue Innenausstattung von Familie wird komplett zerstört

i Geborstene Fenster, verkohlte Fassade, völlig zerstörte Innenausstattung: In Altstadt hat ein Feuer großen Schaden angerichtet. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Erst vor wenigen Wochen hatte die Familie ihr frisch renoviertes Haus in der Straße Rosenbitze im Hachenburger Stadtteil Altstadt bezogen, doch ein Feuer am Freitagmittag hat das komplette Innere ihres neuen Heims zerstört. Was die Ursache für den Brand war, steht nach Auskunft von Frank Sieker, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Hachenburg, noch nicht fest.