Blütenpracht und Ernteglück wecken Interesse: Wäller Gartentüren geöffnet

Verschwenderisch blühende Rosen da, ein selbst gebauter Pavillon dort, und hier üppig gedeihendes Gemüse: Die ganze Vielfalt gärtnerischen Wirkens und seiner reichen Blüten und Früchte spiegelt sich in den Westerwälder Kleinoden wider, die am Sonntag ihre Pforten für Besucher geöffnet hatten.Zahlreiche Besucher nutzten gern die Möglichkeit, auch einige private Gärten zu besichtigen, die sonst der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Doch auch Grünanlagen an Betrieben wie der Birkenhofbrennerei in Nistertal und der Hachenburger Brauerei oder an touristischen Zielen wie dem Limesturm in Hillscheid oder dem Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen sowie im Stöffelpark in Enspel fanden viele interessierte Besucher.