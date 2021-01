Westerwaldkreis

Wenn am 14. März 2021 ein neuer Landtag gewählt wird, haben die Kandidaten im Vorfeld höhere Hürden zu nehmen als üblich. Corona macht dem Wahlkampf zu schaffen, sind sich alle Parteien in den Wahlkreisen 1, 5, 6 und 10 bewusst. In der heißen Phase wird statt Nähe zum Wahlbürger Abstand vonnöten sein. Das ist insbesondere für neue und bisher noch eher unbekannte Kandidaten eine schwierige Situation. Doch wer steht dieses Jahr überhaupt für ein Direktmandat zur Wahl? Wir geben einen Überblick.