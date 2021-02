Blaulicht und Martinshorn: First Responder kämpfen um Signale auf ihrem Auto

Seit 15. September 2020 sind die sogenannten First Responder des Vereins RescueGroup Westerwald offiziell im Auftrag der Verbandsgemeinde Bad Marienberg in deren Gebiet bei Notfällen als Ersthelfer unterwegs. Rund 250 Einsätze sind die Mitglieder, allesamt ausgebildete und erfahrene Rettungssanitäter oder Ärzte, seither bereits gefahren. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des VG-Rates im Januar hat Bürgermeister Andreas Heidrich die Arbeit der Ehrenamtler ausdrücklich gelobt. Er sei froh über diese zusätzliche wohnortnahe Erste Hilfe, die First Responder seien immer da, wenn sie gebraucht würden. Doch diese Wertschätzung erfahren die Helfer nach Auskunft des Vorsitzenden des Vereins RescueGroup, Fabian Peter, nicht überall: Denn ein Antrag des Vereins auf Ausnahmegenehmigung zur Nutzung von blauem Blinklicht und Martinshorn auf seinem Einsatzfahrzeug wurde von der zuständigen Stelle beim Landesbetrieb Mobilität abgelehnt. Dagegen hat die RescueGroup am 18. November 2020 Widerspruch eingelegt, der noch geprüft wird.