Biss in den Kopfbereich: Spaziergängerin von herrenlosen Hund attackiert

Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 13:54 Uhr

Ein freilaufender Hund hat am Dienstagnachmittag eine Spaziergängerin bei Mogendorf angegriffen. Die Dame wurde vom streunenden Tier verletzt.

Die Attacke ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einem Feldweg zwischen Mogendorf und der dortigen Kläranlage. Der herrenlose Hund näherte sich zunächst der Spaziergängerin und ihrem angeleinten Hund, als das streunende Tier den Hund der Dame attackierte. Bei dem Angriff fiel die Frau zu Boden und wurde von dem fremden Tier ins Ohr gebissen. Der Streuner entfernte sich anschließend in Richtung Mogendorf. Die 30-Jährige begab sich zur Behandlung der Verletzung in ein Krankenhaus.

Der Hund war etwa kniehoch und hatte braun-weißes Fell. Die Polizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können.