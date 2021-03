Durch freiwillige Schnelltests sind im Westerwaldkreis in zwei Wochen etwa 50 Corona-Verdachtsfälle gefunden worden. Die Hälfte hiervon hat sich bereits durch einen positiven PCR-Test bestätigt. In bislang fünf Fällen war es falscher Alarm, die restlichen Testergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch aus. Damit sind etwa 8,5 Prozent der Corona-Fälle in den vergangenen 14 Tagen durch Schnelltests aufgedeckt worden, berichtet das Gesundheitsamt der Westerwälder Kreisverwaltung.