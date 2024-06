Plus Marienstatt

Bischof Overbeck in Marienstatt: Seelsorge an Seite der Soldaten

i Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck (im Volksmund auch „Ruhrbischof“ genannt), der seit 2011 zudem Militärbischof der Bundeswehr ist, ist am Großen Wallfahrtstag (6. Juni) Gast in der Abtei Marienstatt. Foto: Nicole Cronauge/Bistum Essen

Traditionell am achten Tag nach Fronleichnam findet in der Abtei Marienstatt der Große Wallfahrtstag statt. Am Donnerstag, 6. Juni, ist es wieder so weit: Dann werden erneut Tausende Pilger zu einem Fest des Glaubens im Tal der Nister erwartet.