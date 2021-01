Nistertal

Schon bei der Ankunft auf dem Birkenhof wird die regionale Verwurzelung des Unternehmens und seiner Eigentümerfamilie deutlich. Was früher ein landwirtschaftlicher Betrieb war, ist heute eine überregional erfolgreiche Destillerie – mit einer herrlichen, original Westerwälder Aussicht über das Nistertal. In der neuesten Folge von „MeisterMacher“, unserer Reihe in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises, berichten wir über den Destillateurmeister Jonas Klöckner.