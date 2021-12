Zweimal schon musste der große Empfang in Mainz coronabedingt verschoben werden – jetzt ist Reiner Meutsch, Gründer und unermüdlicher Motor der Stiftung Fly & Help, im Kreise enger Unterstützer und Freunde in Hachenburg mit dem renommierten Kinderschutzpreis des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.