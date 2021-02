Bilanz: Ein Wäller Wetterjahr für die Geschichtsbücher

Rekordverdächtig war 2020 in Sachen Wetter sicher nicht. Doch Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt sieht für das vergangene Jahr nichtsdestotrotz einen Platz in den Geschichtsbüchern. „2020 war auch im Westerwald eines der wärmsten Jahre seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts“, erklärt der Wetterexperte, der gleichzeitig Geschäftsführer des meteorologischen Dienstes Wetterkontor in Ingelheim ist. 9,4 Grad für Bad Marienberg und 10,7 Grad für Montabaur konnten die Wetterexperten als mittlere Jahrestemperatur für 2020 ermitteln. Doch wie gestaltete sich das Wetter ansonsten im Westerwaldkreis im vergangenen Jahr? Wir blicken mithilfe der Wetterkontor-Daten für Bad Marienberg und Montabaur zurück.