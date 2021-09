In Weidenhahn und weitem Umkreis ist die private Bikerscheune der Blochs ein Begriff. Michaela und Christoph Bloch sind in der Motorradszene gut vernetzt – obwohl sie erst vor gut fünf Jahren zu gezogen sind. Diese sowie viele weitere private Kontakte sorgen ebenso wie die allgemeine Welle der Hilfsbereitschaft im Westerwald dafür, dass Unmengen an Hilfsgütern in Weidenhahn angeliefert werden, die die Blochs für die Flutopfer im Ahrtal sammeln. Privat und auf eigene Kosten.