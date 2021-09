Biker prallt auf B 49 auf Anhänger: Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 im Bereich der Abfahrt Neuhäusel/Hillscheid ist am Freitagvormittag ein 65-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Montabaur lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der Biker die B 49 aus Richtung Montabaur kommend in Richtung Koblenz. In Höhe der Abfahrt Neuhäusel/Hillscheid kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Grünfläche zwischen der Auf- und Abfahrt und prallte gegen einen Anhänger der Straßenmeisterei, der dort ordnungsgemäß abgestellt war. Der Motorradfahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden. Sie ist erreichbar unter Telefon 02602/922 60 oder per E-Mail an pimontabaur@polizei.rlp.de.