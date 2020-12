Biervorstellung per Drive-In?: Wäller Unternehmen bietet erste Brauereibesichtigung mit Auto an

Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 16:17 Uhr

Wie führt man in der aktuellen Zeit eine neue Bierspezialität ein? Ganz einfach: per Drive-In. Die Westerwald-Brauerei in Hachenburg bietet ab Donnerstag die wohl erste befahrbare Brauereibesichtigung an. Was hinter dem ungewöhnlichen Einfall steckt.

Die ursprünglich in der Westerwald-Brauerei in Hachenburg geplante Produktvorstellung mit rund 3000 Gästen musste wegen der aktuellen Covid-19-Situation abgesagt werden. Dafür haben sich die Hachenburger etwas Neues ausgedacht: Alle Clubber der Brauerei sind dazu eingeladen, sich für ein bestimmtes Zeitfenster im Internet zu registrieren und mit ihrem eigenen Auto am Donnerstag, 14. Mai und Freitag, 15. Mai, in die Brauerei zu kommen, um ihre Bierprobe abzuholen. Die vorherige Registrierung aller Teilnehmer, die im Auto sitzen, ist selbstverständlich organisiert.

Bei einer Tour im eigenen Auto über das Gelände und durch einen Teil der Produktion erfahren die Gäste, was es mit dem neuen Bier auf sich hat, und lernen einiges über die Bierproduktion in Hachenburg sowie über die Geschichte der Brauerei. Der Spaß soll trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dabei nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt ein DJ, der über die Autoradiofunktion ein unterhaltsames Programm bietet – wie im Autokino.

Da gleichzeitig auch sehr viele Vereinsvertreter aus der Region sowie Kunden aus Gastronomie, Einzel- und Großhandel eingeladen wurden, zeigt eine Ausstellung im Bierpark der Brauerei beispielhaft, wie man mit Abstand Bier trinken kann. Professionell ausgebildete Schiedsrichter in offizieller Montur sorgen für die Einhaltung aller Abstandsrichtlinien und anderen Regeln.

Wie sieht es mit weiteren Interessierten an der ungewöhnlichen Besichtigung aus? Hierzu werden Zeiten im Internet freigeschaltet, die man für eine Spende von 5 Euro pro Teilnehmer für eine Drive-in-Brauereibesichtigung buchen kann.

Falls ein Verein keine Einladung bekommen hat, sollte er sich sofort unter der Telefonnummer 02662/808 26 oder besser per E-Mail an die Adresse s.holzenthal@hachenburger.de an Klaus Strüder oder Silke Holzenthal wenden, damit sie die Teilnahme nachmelden können.