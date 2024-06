Bewegende Weihe in Marienstatt: Frater Augustinus Hernández ist nun Priester

Ein selten gewordenes Großereignis konnte am Sonntag in Marienstatt gefeiert werden: Dort empfing der aus Kolumbien stammende Zisterziensermönch Frater Augustinus Hernández Silva in einem feierlichen wie bewegenden Gottesdienst mit dem Limburger Bischof Georg Bätzing das Sakrament der Priesterweihe.

In der voll besetzten Marienstätter Basilika empfing der aus Kolumbien stammende Zisterziensermönch Pater Augustinus Hernández Silva das Sakrament der Priesterweihe durch den Limburger Bischof Georg Bätzing (links), der vor circa elf Monaten noch den damaligen Frater Augustinus an gleicher Stelle zum Diakon geweiht hatte.

Gäste aus dem In- und Ausland nahmen an der Feier in der voll besetzten Basilika teil, darunter zahlreiche Familienangehörige des Neupriesters, aus dem durch die Weihe Pater Augustinus wurde. Die Feier wurde von Schönstatt TV aus Vallendar via Internet per Live-stream in alle Welt übertragen.