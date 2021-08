Bewährungsstrafe: Westerwälder vertickt Drogen an Minderjährige

Mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten endete der Strafprozess gegen einen heute 25-jährigen Westerwälder, der sich 2019 in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht hatte. Der Mann gestand dieses Vergehen vor Gericht ebenso ein wie die Abgabe von Drogen an einen Minderjährigen. Das Schöffengericht unter Richter Erich Massow setzte die Strafe auf Bewährung aus. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Außerdem hat der Mann zur Auflage, 600 Euro in monatlichen Raten von 50 Euro an die Aktion „Deutschland hilft“ zu zahlen.